Vuelca automóvil en la carretera Jiquilpan Sahuayo; hay tres personas fallecidas y una herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 22:03:03

Jiquilpan, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.– La volcadura de un automóvil en la carretera Jiquilpan-Sahuayo, a la altura del kilómetro 3.5, dejó el saldo de tres personas fallecidas y una lesionada.

Al lugar se trasladó personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, tras recibir el reporte de que había personas sin vida.

En el lugar encontraron un vehículo color blanco con placas de circulación PNN 784A de Michoacán, el cual estaba sobre un canal de drenaje.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Miguel P., de 34 años; Daniel Alejandro L., de 32; y David Pérez, de 31 años.

Una cuarta persona, identificada como Romina Pérez, de 25 años, quien se encontraba herida, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir la atención médica necesaria.

Los cuerpos sin vida, fueron llevados al Servicio Médico Forense, donde serán entregados a sus familiares, mientas que las causas del accidente ya están siendo investigadas.

