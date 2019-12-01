Menor pierde la vida tras ser aplastada por un tronco en la zona rural de Acuitzio, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 23:22:46

Acuitzio, Mich., a 16 de noviembre de 2025.— Una menor de edad falleció la noche de este domingo luego de sufrir un accidente en un paraje cercano a la Báscula de Cutzaro, sobre la carretera Tiripetío–Eréndira, donde un tronco de gran tamaño cayó sobre ella de forma inesperada, informaron autoridades locales.

El hecho fue descubierto por familiares de la menor, quienes se encontraban en el sitio y solicitaron auxilio tras percatarse de la gravedad del incidente. Elementos de Protección Civil acudieron al lugar y realizaron maniobras para brindarle atención médica, sin embargo, al evaluarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La Policía Municipal acordonó el área para preservar la escena y notificó a la Fiscalía General del Estado, cuyo personal especializado se trasladó al punto para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

Tras las diligencias iniciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes y su posterior entrega a los familiares.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima debido a su minoría de edad, y se espera que las autoridades proporcionen más información conforme avancen las indagatorias.