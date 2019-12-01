Ultiman a abogado en el centro de Tuxpan, Veracruz

Ultiman a abogado en el centro de Tuxpan, Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 22:57:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tuxpan, Veracruz, a 16 de noviembre de 2025.- Un abogado de Tuxpan, Veracruz, fue ultimado en calles del centro de la ciudad.

De acuerdo a información de los familiares del licenciado en Derecho, se encontraba conviviendo en una fiesta y fue cuando salió del festejo que ocurrió el ataque armado.

La víctima, quien fue identificada como Hiram Vizcarra, de 40 años de edad, se encontraba al interior de su vehículo, cuando sujetos armados lo acribillaron sobre la calle Arista.

Tras cometer la agresión, los hombre huyeron con rumbo desconocido, sin que nadie pudiera detenerlos.

Las personas que se encontraban en la fiesta salieron de inmediato, cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego, y se encontraron con el cuerpo del abogado arriba de su automóvil.

La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano y de la policía estatal, quienes comenzaron también con las primeras indagatorias y se encuentran realizando la búsqueda de los responsables del ataque, aunque hasta el momento no se reportan detenciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja un muerto y dos heridos a las puertas de un bar en Guadalajara, Jalisco
Menor pierde la vida tras ser aplastada por un tronco en la zona rural de Acuitzio, Michoacán
Es detenido un hombre en Pachucha, Hidalgo, señalado de un feminicidio en el Estado de México
Ultiman a abogado en el centro de Tuxpan, Veracruz
Más información de la categoria
Desmiente el cantante Julión Álvarez la detención de su piloto en Honduras
Un experto en inteligencia y operaciones toma las riendas de la seguridad en Michoacán: Designan a José Antonio Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad Pública 
Humberto Jiménez inaugura obras en la calle 5 de Mayo de Los Reyes, Michoacán
Alejandro Fuerte, alcalde de Tacámbaro, afirma sentirse seguro pese a que su antecesor fue asesinado
Comentarios