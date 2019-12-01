Ultiman a abogado en el centro de Tuxpan, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 22:57:08

Tuxpan, Veracruz, a 16 de noviembre de 2025.- Un abogado de Tuxpan, Veracruz, fue ultimado en calles del centro de la ciudad.

De acuerdo a información de los familiares del licenciado en Derecho, se encontraba conviviendo en una fiesta y fue cuando salió del festejo que ocurrió el ataque armado.

La víctima, quien fue identificada como Hiram Vizcarra, de 40 años de edad, se encontraba al interior de su vehículo, cuando sujetos armados lo acribillaron sobre la calle Arista.

Tras cometer la agresión, los hombre huyeron con rumbo desconocido, sin que nadie pudiera detenerlos.

Las personas que se encontraban en la fiesta salieron de inmediato, cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego, y se encontraron con el cuerpo del abogado arriba de su automóvil.

La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano y de la policía estatal, quienes comenzaron también con las primeras indagatorias y se encuentran realizando la búsqueda de los responsables del ataque, aunque hasta el momento no se reportan detenciones.