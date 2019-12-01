Humberto Jiménez inaugura obras en la calle 5 de Mayo de Los Reyes, Michoacán

Los Reyes, Michoacán, a 16 de noviembre del 2025.- La rehabilitación integral de la calle 5 de Mayo fue inaugurada por el presidente municipal Humberto Jiménez Solís, autoridades locales y vecinos, con lo que se mejora la infraestructura vial y urbana de una de las zonas con mayor tránsito de la ciudad.

La obra contempló la modernización total de la superficie de rodamiento, así como la renovación de la infraestructura básica, trabajos que permitirán una movilidad más ágil y segura para automovilistas, peatones y comerciantes que diariamente utilizan esta vialidad.

El alcalde destacó que estas obras integrales responde a las demandas que la población durante varios años realizaron ante las distintas administraciones y ahora en este gobierno fueron escuchados y dichos trabajos forma parte de un plan de obra pública que busca atender primero las zonas con mayor necesidad del municipio.

“Cumplimos porque sabemos que nuestra gente merece un municipio que avance y que tenga en su gobierno un verdadero aliado, y hoy son una realidad estas obras que se hicieron y que seguiremos ayudando a que las familias vivan mejor”, afirmó.

Durante el recorrido por la nueva vialidad, el alcalde señaló que estas acciones representan beneficios tangibles para las familias reyenses, pues mejoran la seguridad, reducen tiempos de traslado y fortalecen la conectividad en el centro urbano y también con las mejoras se atienden distintos planteamientos que les hicieron.

Vecinas y vecinos de la zona expresaron su agradecimiento por la conclusión de la obra, señalando que la rehabilitación era necesaria desde hace tiempo y que hoy les brinda mayor tranquilidad al caminar y desplazarse por el área.

Con la entrega de esta vialidad, Humberto Jiménez reiteró su compromiso de seguir impulsando proyectos que transformen el entorno urbano y que respondan directamente a las necesidades de la población, manteniendo un ritmo de trabajo que se refleje en resultados palpables para Los Reyes, por lo que su administración seguirá impulsando obras y acciones que impacten de manera positiva en la población, con la mejora de vialidades y servicios, con mayor seguridad, impulso de la economía y desarrollo.