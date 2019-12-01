Es detenido un hombre en Pachucha, Hidalgo, señalado de un feminicidio en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 23:13:11
Pachuca, Hidalgo, a 16 de noviembre de 2025.- Un hombre, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio, fue detenido en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, el sujeto era buscado en el Estado de México tras la emisión de un mandamiento judicial desde el pasado 19 de septiembre.

El hombre, fue identificado por sus iniciales como J. L. P. P., de 34 años de edad, de oficio comerciante, originario del Estado de México. Su detención se realizó en la calle Iztaccíhuatl, ubicada en la colonia Santa Julia, donde se encontraba alterando el orden público en estado de ebriedad.

El individuo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales correspondientes y será a través de la coordinación entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que se determine su traslado a territorio mexiquense para que enfrente la imputación por el delito de feminicidio.

