Alejandro Fuerte, alcalde de Tacámbaro, afirma sentirse seguro; su antecesor fue asesinado

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 17:09:41
Tacámbaro, Michoacán, a 16 de noviembre del 2025.- Alejandro Fuerte García, presidente municipal de Tacámbaro, declaró a medios de comunicación que se siente seguro en el cargo, mismo que ocupó tras el asesinato de Salvador Bastida García, ocurrido en el mes de junio pasado.

En entrevista con medios de comunicación, el alcalde señaló no tener amenazas en contra de su integridad, además de que se han reforzado las labores de seguridad a través de la dirección de Seguridad Pública municipal.

Enfatizó que Salvador Bastida prefería no contar con dispositivos de seguridad municipal, mientras que él cuenta con un equipo de la propia policía de Tacámbaro.

“Yo vengo de Protección Civil, yo era coordinador de Protección Civil anteriormente y sé que la seguridad es lo principal y no lo lamentable posteriormente”, dijo.

Fuerte García subrayó que se reúne constantemente con la ciudadanía, lo que le permite conocer las necesidades de los habitantes del municipio, por lo que aseguró que no ha tenido problemáticas de inseguridad hacia su persona.

Noventa Grados
