Desmiente el cantante Julión Álvarez la detención de su piloto en Honduras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 20:51:30

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2025.- Según la información publicada por varios medios, trascendió la detención del supuesto piloto privado del cantante Julión Álvarez en Honduras.

Asimismo, detallaron que el sujeto, quien es originario de Guadalajara, fue aprehendido la tarde de este domingo por agentes antidrogas en el Aeropuerto Internacional Toncontín, ubicado en Tegucigalpa, después de que encontraran una alerta internacional en su contra desde el 2014 por "actos preparatorios para el tráfico de drogas".

Tras darse a conocer la noticia, a través de sus redes sociales, Julión dijo que él y los integrantes de su equipo se encontraban en territorio mexicano, por lo que desmintió la información.

"Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortez, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31, sin ningún inconveniente y nos encontramos ya en territorio Mexicano", escribió.

Además, pidió a los medios y a sus fans que hicieran caso omiso de noticias falsas, y agradeció el apoyo recibido.