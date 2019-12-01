Ataque armado deja un muerto y dos heridos a las puertas de un bar en Guadalajara, Jalisco

Guadalajara, Jal., a 16 de noviembre de 2025.– La tranquilidad de la colonia Providencia se vio interrumpida la noche de este sábado, luego de que se registrara un ataque a balazos en las inmediaciones del bar conocido como Sala de Despecho, ubicado en el cruce de las avenidas Pablo Neruda y Montevideo.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el exterior del establecimiento. El ataque dejó como saldo preliminar un hombre sin vida y dos personas más con lesiones de gravedad.

Elementos de la Policía de Guadalajara, así como paramédicos municipales, se trasladaron al sitio tras recibir el reporte de disparos. En el lugar confirmaron el fallecimiento de una víctima, mientras que los heridos fueron estabilizados y trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por personal de seguridad para el levantamiento de indicios balísticos y entrevistas a posibles testigos. Hasta el momento no se ha informado sobre detenidos ni se ha confirmado el posible móvil de la agresión.

Las autoridades ministeriales ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si el ataque estaría relacionado con alguna disputa personal, delictiva o un altercado ocurrido dentro o fuera del bar.