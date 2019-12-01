Vuelca auto en la incorporación de la autopista 57 a Paseo Constituyentes en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 14:38:32

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- Un auto quedó severamente dañado, luego de protagonizar un aparatoso accidente, en la incorporación de la autopista federal 57 Querétaro- Celaya a Paseo Constituyentes.

El vehículo aparentemente circulaba en exceso de velocidad y al llegar a la curva dé incorporación, se salió del camino, chocó contra un árbol y posteriormente volcó.

Tras el accidente, el conductor se retiró de la zona, por lo que se desconoce en qué condiciones se retiró del aparatoso accidente.

Se espera que autoridades acudan a tomar conocimiento del accidente y posteriormente el arribo de la grúa para realizar maniobras.