Fiscalía Michoacán toma conocimiento de explosión en Morelia; hombre fue trasladado a un hospital y hay un desaparecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 14:32:55

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre del 2025.- Luego de la explosión registrada en Fuegos Pirotécnicos Juárez en las faldas del Cerro del Quinceo, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron conocimiento de los hechos.

Al respecto se informó que luego de que se recibiera el reporte de tales hechos, personal de la FGE se constituyó en el sitio para indicaron con las indagatorias correspondientes.

Fue luego de las primeras actuaciones y con base en testimonios de los trabajadores que se determinó que el siniestro se debió a la estática en el lugar.

Así mismo se informó que César J. G., fue llevado a un hospital y se desconoce el paradero de Alejandro J. G., hechos, todos que siguen siendo investigados.