Explota taller de pirotecnia en Morelia; fuerte estruendo pone en alerta a la ciudadanía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 12:34:24

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre del 2025.- Una fuerte explosión se registró este jueves en las inmediaciones del estadio Morelos, generando alarma entre vecinos de la zona norte de la ciudad de Morelia.

Reportes preliminares señalan que el estallido ocurrió en un inmueble presuntamente usado como taller de pirotecnia o explosivos.

La columna de humo fue visible desde varios puntos, incluso desde la colonia Vista Bella; usarios en redes sociales compartieorn imágenes de la columna de humo generada.

Testigos afirmaron que “la explosión se escuchó muy fuerte” y que el impacto se sintió a varias cuadras. Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia trabajan actualmente en la zona afectada.