Confirma la FGE de Michoacán el fallecimiento de una persona tras explosión de polvorín en Morelia

Confirma la FGE de Michoacán el fallecimiento de una persona tras explosión de polvorín en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 16:45:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, confirmaron la muerte de una persona tras la explosión de pirotecnia en esta ciudad de Morelia.

Como se informó previamente en este medio de comunicación, este jueves se registró una explosión en Fuegos Pirotécnicos Juárez, ubicado en las faldas del Cerro del Quinceo, en Morelia.

En una primera instancia se informó sobre el hallazgo de extremidades y piel humana.

Posteriormente se informó que César J. G., fue llevado a un hospital y se desconocía el paradero de Alejandro J. G.

Fue al seguir con las indagatorias que la FGE confirmó la muerte de una persona, las investigaciones en torno al caso siguen adelante.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque de camión de la GN en Uruapan, Michoacán, deja cinco heridos 
¡Cayó “ El L-12”! Operativo elite en Sinaloa saca de las calles a uno de los operadores criminales más temidos de Tijuana
Confirma la FGE de Michoacán el fallecimiento de una persona tras explosión de polvorín en Morelia
Quitan la vida a Lauro Orozco, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua
Más información de la categoria
Revela Harfuch que Carlos Manzo sobrevivió a un primer atentado dos días antes de fatal ataque: líderes del crimen castigaron a la célula que falló
Fiscalía Michoacán toma conocimiento de explosión en Morelia; hombre fue trasladado a un hospital y hay un desaparecido
En Morelia, Michoacán detienen a un sujeto que traía 50 kg de estupefaciente
Hallan partes humanas en lugar de la explosión de un taller de pirotecnia en Morelia, Michoacán 
Comentarios