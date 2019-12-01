Confirma la FGE de Michoacán el fallecimiento de una persona tras explosión de polvorín en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 16:45:49

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, confirmaron la muerte de una persona tras la explosión de pirotecnia en esta ciudad de Morelia.

Como se informó previamente en este medio de comunicación, este jueves se registró una explosión en Fuegos Pirotécnicos Juárez, ubicado en las faldas del Cerro del Quinceo, en Morelia.

En una primera instancia se informó sobre el hallazgo de extremidades y piel humana.

Posteriormente se informó que César J. G., fue llevado a un hospital y se desconocía el paradero de Alejandro J. G.

Fue al seguir con las indagatorias que la FGE confirmó la muerte de una persona, las investigaciones en torno al caso siguen adelante.