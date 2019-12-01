En Morelia, Michoacán detienen a un sujeto que traía 50 kg de estupefaciente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 14:28:06
Morelia, Michoacán, 20 de noviembre del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía Morelia, se aseguraron aproximadamente 50 kilogramos de sustancia granulosa con características propias de metanfetamina, además, se detuvo a un hombre relacionado con estos hechos.

Sobre el particular se informó que dicha acción tuvo verificativo en la colonia Jardines de Guadalupe de la capital michoacana.

En el sitio también fue asegurada una camioneta vinculada con la operación ilícita.

El detenido fue trasladado ante la autoridad correspondiente para que se realicen las investigaciones de ley y se deslinde responsabilidad.

