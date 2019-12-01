Quitan la vida a Lauro Orozco, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 16:15:08

Chihuahua, Chihuahua, a 20 de noviembre de 2025.- El exalcalde del municipio Ignacio Zaragoza y también excandidato a diputado local por el partido de Movimiento Ciudadano, Lauro Orozco Gómez, fue privado de la vida las tarde del miércoles, de acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE).

Orozco Gómez, fue encontrado sin signos vitales a bordo de una camioneta Chevrolet, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la cabecera municipal.

Fue alrededor de las 14:19 del miércoles, que se recibió una alerta en el número de emergencias, en donde indicaban que estaba el cuerpo de una persona del sexo masculino en la referida calle.

Al llegar los elementos policiacos, localizaron el cadáver del exfuncionario en una camioneta color gris, de la marca Chevrolet modelo Cheyenne, quien tenía al menos dos impactos de bala por arma de fuego.

En el lugar, el personal de Servicios Periciales, aseguró dos teléfonos celulares, así como dos casquillos percutidos calibre. 9 milímetros, mientras que el levantamiento y traslado del cuerpo estuvo a cargo de elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO), para la necropsia de ley.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de sus elementos de la Agencia Estatal de Investigación, es quien se encargará de las indagatorias, para el esclarecimiento del crimen.

Un familiar de la víctima, indicó a los agentes ministeriales que el fallecido había salido de su casa, con la finalidad de ir a una bodega, ya que era propietario de un negocio de venta de cerveza, vinos y licores.