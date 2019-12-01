Hallan partes humanas en lugar de la explosión de un taller de pirotecnia en Morelia, Michoacán 

Hallan partes humanas en lugar de la explosión de un taller de pirotecnia en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 14:04:51
Morelia, Michoacán, 20 de noviembre del 2025.- Dedos y restos de piel humana fueron localizados en el lugar de la explosión registrada en el lugar denominado Fuegos Pirotécnicos Juárez en las faldas del Cerro del Quinceo en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Como oportunamente se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de jueves se registró una explosión en el referido taller de pirotecnia.

Al lugar acudieron elementos policiacos de distintas corporaciones así como militares y los servicios de emergencia.

Fue al continuar con las acciones que se informó que en el sitio se hallaron dedos y piel humana, no así cuerpo alguno.

Las actuaciones e investigaciones en el lugar continúan.

