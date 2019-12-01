Aprehenden en Morelia, Michoacán a alias “El Furcio”, presunto responsable del homicidio de un hombre, en el estado de Oaxaca

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Cesar Alexander “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de un hombre, en el municipio de Santo Domingo Petapa, estado de Oaxaca, fue aprehendido en esta ciudad capital del estado.

Sobre el particular se informo que con base en las investigaciones, el 16 de diciembre de 2022, la víctima viajaba a bordo de un vehículo en un camino de terracería que conduce a la ranchería Guigulana, en la colonia Ojo de Agua, cuando fue sorprendida y atacada con disparos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte.

Como resultado de las diligencias, la Fiscalía de Oaxaca obtuvo una orden de aprehensión contra el investigado. Durante las labores de localización, se obtuvo información que hacía suponer que Cesar Alexander “N”, se encontraba en el estado de Michoacán por lo que se solicitó la colaboración correspondiente para su detención, en el municipio de Morelia.

Una vez que el hombre fue certificado por un médico, se entregó a autoridades de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a efecto de que sea resuelta su situación legal.