Vuelca auto en la carretera a Tequisquiapan
Autor: TANIA MONROY / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 10:53:26
El Marqués, Querétaro, a 18 de octubre 2025.- Servicios de emergencias se movilizaron a la carretera a Tequisquiapan, en donde se reportó la volcadura de un auto, el cual quedó con importantes daños materiales.

El accidente ocurrió a la altura de Los Héroes, en el municipio de El Marqués, luego de que el vehículo se descontrolara, por el aparentemente exceso de velocidad en el que transitaba.

A la zona se movilizó el personal de Protección Civil de El Marqués, quienes al llegar, valoraron a dos personas y determinaron que ninguna requería traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por autoridades que acudieron a tomar conocimiento y con el apoyo de la grúa se realizaron maniobras, para retirar el auto accidentado.

