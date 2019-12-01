Cae presunto violador de un niño de 11 años; hechos ocurridos en Coeneo, Michoacán

Cae presunto violador de un niño de 11 años; hechos ocurridos en Coeneo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 12:45:36
Morelia, Michoacán, a 18 de octubre 2025.- Apolinar “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión de los delitos de violación equiparada y abuso sexual, cometidos en agravio de un niño de 11 años, en hechos ocurridos el 19 de octubre de 2023, en el municipio de Coeneo, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el patrullar se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el día en referencia, Apolinar “N”,  junto con otra persona, habría interceptado a la víctima cuando caminaba por una calle del municipio, para después trasladarlo a otro lugar, donde presuntamente fue agredido sexualmente.

Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Regional de Zamora, se emprendieron los actos de investigación correspondientes que permitieron establecer la posible participación de Apolinar “N” en los hechos, por lo que el Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y cumplimentada.

El detenido fue presentado ante la autoridad jurisdiccional que en próximos días resolverá su situación legal.

