Incendio consume una casa en la Granjas del Maestro, en Morelia, Michoacán

Incendio consume una casa en la Granjas del Maestro, en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 12:34:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2025.- Un domicilio construido de madera y láminas de cartón ubicado en la colonia Granjas del Maestro en el que habitaba un matrimonio de la tercera edad, quedó totalmente destruido por el fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron durante la madrugada del 18 de octubre, en la calle Juan Rodríguez Puebla

Al notar el fuego, los habitantes de la zona reportaron a la línea de emergencia 911 un fuerte incendio en la vivienda.

Como resultado, personal de la Guardia Civil acudió al lugar, donde confirmó el siniestro.

Asimismo, verificaron que los propietarios, el señor Ramos, de 70 años, y Cristina, de 69, lograron salir de su hogar antes de que se incendiara por completo.
Los bomberos llegaron al sitio y, tras combatir el fuego, se percataron de que solo hubo daños materiales. 

Hasta el momento, se desconoce la causa que originó las llamas que dejaron el domicilio totalmente destruido.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atacan a mujer en plena Calzada Insurgentes en Irapuato; resulta herida
En Álvaro Obregón, Michoacán aseguran más de mil dosis de narcóticos; hay un detenido 
En Zitácuaro, Michoacán se lleva a cabo Jornada Multidisciplinaria y Toma de Muestras de ADN
Cae presunto violador de un niño de 11 años; hechos ocurridos en Coeneo, Michoacán
Más información de la categoria
Tensión en Salvador Escalante, Michoacán: Habitantes bloquean acceso a Santa Clara del Cobre por misteriosa desaparición de un vecino
Exjugador de Tigres entre los detenidos por ataque que dejó dos agentes de Tránsito muertos en Culiacán, Sinaloa
Riña en penal de Aguaruto deja un muerto, tres heridos y un explosivo asegurado en Culiacán, Sinaloa
¡Michoacán apunta a la gloria en la Copa OXXO! Fiscalía estatal y SIE buscan coronarse como campeones en Monterrey
Comentarios