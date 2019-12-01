Incendio consume una casa en la Granjas del Maestro, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 12:34:58

Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2025.- Un domicilio construido de madera y láminas de cartón ubicado en la colonia Granjas del Maestro en el que habitaba un matrimonio de la tercera edad, quedó totalmente destruido por el fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron durante la madrugada del 18 de octubre, en la calle Juan Rodríguez Puebla

Al notar el fuego, los habitantes de la zona reportaron a la línea de emergencia 911 un fuerte incendio en la vivienda.

Como resultado, personal de la Guardia Civil acudió al lugar, donde confirmó el siniestro.

Asimismo, verificaron que los propietarios, el señor Ramos, de 70 años, y Cristina, de 69, lograron salir de su hogar antes de que se incendiara por completo.

Los bomberos llegaron al sitio y, tras combatir el fuego, se percataron de que solo hubo daños materiales.

Hasta el momento, se desconoce la causa que originó las llamas que dejaron el domicilio totalmente destruido.