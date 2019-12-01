¡Michoacán apunta a la gloria en la Copa OXXO! Fiscalía estatal y SIE buscan coronarse como campeones en Monterrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 18:19:43
Monterrey, NL., a 17 de octubre de 2025.- Con disciplina, estrategia y garra, el representativo de Michoacán conformado por integrantes de la Fiscalía General del Estado y de la SIE (Subsecretaría de Investigación Especializada de la SSP Michoacán) se prepara para dar la gran sorpresa en la Copa OXXO, el torneo que reúne a las selecciones de instituciones de seguridad de todo el país.

Hasta ahora, el equipo michoacano ha demostrado su fortaleza al superar a representantes de 10 estados de la república, consolidándose como uno de los favoritos para alzarse con el título nacional.

Pero la gran meta aún está por alcanzarse: los días 17 y 18 de octubre, se jugará la final nacional, donde el conjunto buscará coronarse campeón frente a los mejores equipos de México.

Los representantes de Michoacán dentro y fuera de la cancha, van con todo por el título, mostrando que la estrategia y el trabajo en equipo no solo sirven en la seguridad, sino también en el deporte

El representativo michoacano combina disciplina, táctica y espíritu competitivo, y promete dar un espectáculo que dejará huella en la Copa OXXO 2025. ¡El campeonato está en juego y Michoacán apunta alto!

