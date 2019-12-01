A proceso a profesor por presuntamente abusar sexualmente de su hija en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 12:42:57
Apatzingán, Michoacán, a 18 de octubre de 2025.- Un hombre identificado como Iván Arturo “N” fue vinculado a proceso por su posible participación en el delito de abuso sexual, en agravio de su hija de 9 años; hechos ocurridos en el municipio de Apatzingán.

De acuerdo con las evidencias presentadas por las autoridades, desde el mes de marzo de 2018, cuando la niña contaba con 3 años de edad y hasta el 2023, el investigado, docente de profesión, abusó sexualmente de la menor durante los fines de semana, mientras estaba en su domicilio como parte del acuerdo de convivencia familiar que tenía con su exesposa.

Por lo anterior, la madre de la vícitma presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Apatzingán, donde se llevaron a cabo las actuaciones que permitieron obtener datos de prueba que llevaron a la detención de sospechoso.

En audiencia, un juez emitió auto de vinculación a proceso contra Iván Arturo “N”, le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, y  estableció plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

 

Noventa Grados
