Tensión en Salvador Escalante, Michoacán: Habitantes bloquean acceso a Santa Clara del Cobre por misteriosa desaparición de un vecino

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 22:27:15

Salvador Escalante, Mich., a 17 de octubre de 2025.— El corazón artesanal de Michoacán se halla envuelto en tensión y desesperación. Decenas de pobladores de Salvador Escalante y sus comunidades tomaron la entrada principal que conecta con Santa Clara del Cobre, exigiendo a gritos la aparición con vida de Isidro Martínez, un vecino muy conocido que desapareció de manera inexplicable la tarde de este viernes.

De acuerdo con los familiares, Isidro salió de su domicilio en la colonia Casas Blancas del municipio de Opopeo, alrededor de las 13:00 horas, a bordo de una camioneta, después de recibir misteriosas llamadas telefónicas. Desde entonces, su paradero es un completo enigma.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, los vecinos decidieron cerrar la carretera principal con vehículos y piedras, impidiendo el paso hacia Salvador Escalante y Santa Clara del Cobre. Con pancartas y consignas, exigen la inmediata intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar un operativo de búsqueda.

Mientras bloqueaban el acceso con llantas y lonas improvisadas, los pobladores exhibían cartulinas y gritaban consignas exigiendo el regreso con vida de Isidro.

La situación ha generado un caos vial y preocupación entre automovilistas y turistas, que quedaron varados en la zona. Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un comunicado oficial sobre la movilización, aunque fuentes locales confirman que la Fiscalía de Michoacán ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

El bloqueo continúa activo, y se recomienda evitar la ruta hacia Salvador Escalante hasta nuevo aviso. Mientras tanto, los pobladores mantienen viva la esperanza de que Isidro regrese con vida, y advierten que no levantarán el bloqueo hasta obtener respuestas claras.