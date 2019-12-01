En Zitácuaro, Michoacán se lleva a cabo Jornada Multidisciplinaria y Toma de Muestras de ADN

Zitácuaro, Michoacán, a 18 de octubre 2025.- Durante dos días la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, participó en la Jornada de Atención Multidisciplinaria (AM/PM) y Toma de Muestras de ADN, en el municipio de Zitácuaro.

Sobre el particular se informó que dicha actividad se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Salesiano, ubicada en la calle Abasolo Norte de la colonia Miguel Hidalgo, y contó con la colaboración de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán (CBM), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

El objetivo de esta jornada fue brindar atención integral y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, mediante servicios especializados en las áreas de genética, asesoría jurídica, derechos humanos y atención psicológica y social, contribuyendo así al fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda, localización e identificación.

De acuerdo con el reporte emitido por la Fiscalía Especializada y la Dirección de Servicios Multidisciplinarios, durante las dos jornadas se obtuvieron los siguientes resultados: 21 tomas de muestras de ADN, 9 actualizaciones en la base de datos genética, 6 cuestionarios Ante Mortem (AM) aplicados y 17 atenciones Post Mortem (PM); de estas últimas, 2 presentaron probabilidad de coincidencia, mismas que serán corroboradas por el área de genética.