Exjugador de Tigres entre los detenidos por ataque que dejó dos agentes de Tránsito muertos en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sin., a 17 de octubre de 2025.- Una tarde de violencia sacudió este viernes a la capital sinaloense, cuando civiles armados abrieron fuego contra elementos de la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, en plena colonia San Rafael, dejando como saldo la muerte de dos agentes y derivando en la detención de cuatro sujetos, entre ellos un exjugador profesional del equipo de fútbol Tigres.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los uniformados fueron emboscados sin previo aviso mientras realizaban labores rutinarias, desatando una persecución inmediata por tierra y aire encabezada por el Grupo Interinstitucional.

La rápida movilización permitió ubicar a los presuntos agresores en el sector centro de la ciudad, donde cuatro hombres fueron capturados tras un intenso operativo. En su poder se aseguraron armas largas, municiones, equipo táctico y un vehículo que habría sido utilizado en el atentado.

Entre los detenidos se encuentra Édgar “N”, de 23 años, exjugador de las fuerzas básicas del Club Tigres, quien ahora enfrenta cargos por su presunta participación en el ataque que arrebató la vida a los agentes de Tránsito. Según fuentes de seguridad, el joven, que alguna vez vistió los colores auriazules en las ligas juveniles, fue sorprendido con arsenal y equipo táctico al momento de su captura.

Las autoridades mantienen el despliegue de vigilancia en la zona, mientras la Fiscalía estatal realiza las investigaciones para determinar el grado de participación de los detenidos y las posibles conexiones con grupos criminales que operan en Culiacán.