Riña en penal de Aguaruto deja un muerto, tres heridos y un explosivo asegurado en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 21:30:00

Culiacán, Sin., a 17 de octubre de 2025.- La calma se rompió dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, cuando una violenta riña entre internos desató momentos de pánico y tensión al interior del penal y sus alrededores, dejando un interno sin vida y tres heridos.

De acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa), el enfrentamiento comenzó alrededor de las 13:40 horas, y fue rápidamente contenido por elementos del Grupo Interinstitucional, que incluye fuerzas de la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional.

Tras el operativo, las autoridades lograron retomar el control total del penal, pero el saldo fue trágico: una persona privada de la libertad perdió la vida y tres más resultaron lesionadas durante el violento enfrentamiento.

En la zona se aseguraron tres armas largas, dos armas cortas y hasta un artefacto explosivo, el cual tuvo que ser detonado en el lugar debido al alto riesgo que implicaba su traslado.

Las fuerzas de seguridad mantienen un cerco de vigilancia en el perímetro del penal, mientras continúan las revisiones exhaustivas en los módulos involucrados para descartar más riesgos o posibles cómplices del motín.

Pese a los momentos de tensión, la SSP Sinaloa informó que la vialidad en las inmediaciones del penal permanece libre y que las actividades en el área se desarrollan con normalidad.

El hecho vuelve a encender las alarmas sobre la situación de seguridad dentro de los centros penitenciarios de Sinaloa, donde los reclusos parecen contar con acceso a armamento de alto poder, pese a los estrictos controles.

Las autoridades estatales aseguraron que se continuará informando conforme avancen las investigaciones y las revisiones al interior del penal de Aguaruto.