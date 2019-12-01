Vuelca auto en avenida Cimatario, en Querétaro capital; hay 5 jóvenes heridos

Vuelca auto en avenida Cimatario, en Querétaro capital; hay 5 jóvenes heridos
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 14:30:14
Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre 2025.- Al menos cinco alumnos de la preparatoria sur, resultaron con diversas heridas, luego de protagonizar una aparatosa volcadura en avenida Cimatario, en la ciudad de Querétaro.

Fue a la altura de la colonia Palmas, en dirección a la autopista federal 57, en donde el vehículo perdió el control, se subió al camellón y posteriormente volcó.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas, para brindar los primeros auxilios.

Una vez en la zona, valoraron a las cinco personas, y tras la revisión determinaron trasladar a uno a un hospital para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por parte de las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, y posteriormente esperaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo accidentado.

