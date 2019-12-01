Arde vehículo en el libramiento Surponiente de Corregidora, Querétaro

Arde vehículo en el libramiento Surponiente de Corregidora, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 10:50:18
Corregidora, Querétaro, a 18 de octubre 2025.- Personal de Protección Civil del municipio de Corregidora, sofocó el incendio de un vehículo, el cual se registró esta noche en el libramiento Surponiente.

Fue a la altura de Punta Esmeralda, en donde el conductor del auto, se percató que iniciaba el incendios por lo que rápidamente detuvo su marcha, y solicitó el apoyo de los rescatistas.

Una vez en el lugar sofocaron el incendio, el cual dejó en pérdida total al vehículo y afortunadamente no dejó personas heridas.

La vialidad fue abanderada por policías estatales, quienes acudieron a tomar conocimiento del incidente que afortunadamente quedó solo en daños materiales.

Noventa Grados
