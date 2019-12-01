A balazos ultiman a un hombre en calles de la colonia Leandro Valle, en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 09:08:21
Apatzingán, Mich., a 18 de octubre de 2025.- Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este viernes en la colonia Leandro Valle del municipio de Apatzingán, sin que hasta el momento se haya identificado a los responsables.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 23:25 horas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) recibió el aviso sobre una persona herida por arma de fuego en la vía pública, sobre la calle Juan Nepomuceno Almonte, esquina con la avenida Venustiano Carranza.

Elementos de la Guardia Civil y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio, donde localizaron a un hombre sin vida, de entre 50 y 55 años de edad, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

En la escena del crimen fueron localizados al menos cinco casquillos percutidos de arma corta. La zona fue acordonada conforme a protocolo, mientras que personal de la Fiscalía Regional realizó las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables.

