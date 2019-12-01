En Morelia, Michoacán GC desactiva 2 explosivos improvisados en manifestación de normalistas

En Morelia, Michoacán GC desactiva 2 explosivos improvisados en manifestación de normalistas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 10:47:47
Morelia, Michoacán, a 18 de octubre 2025.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguraron dos artefactos explosivos improvisados, lanzados con el objetivo de herir a personal de la Guardia Civil quien mantenía operativos efectuados para garantizar la seguridad de la población, Durante las manifestaciones de estudiantes normalistas en la ciudad de Morelia.

Sobre el particular se informó que a través de los agrupamientos de Restablecimiento del Orden Público (AROP) y el Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil, se hallaron ambos explosivos al momento que se desarrollaba una marcha encabezada por los estudiantes normalistas.

Los dispositivos, con características para ser empleados como granadas de mano, fueron elaborados con tubos de PVC, con carga aproximada de 301 gramos de pólvora y con una mecha pirotécnica de 20 centímetros. 

Pesaban en conjunto un kilogramo y fueron desactivados con herramienta especial, gracias al trabajo técnico del personal especializado de la SSP, lo que logró reducir riesgos y proteger la integridad de la sociedad.

