Volcadura mortal deja un fallecido y un herido grave en Paseo de la República, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 19:08:52

Querétaro, Qro., 8 de abril de 2026.- Un muerto y un herido grave, fue el saldo que dejó un fuerte accidente, que se registró, la tarde de este miércoles, en carriles centrales de Paseo de la República.

El accidente ocurrió a la altura de Azupiso Juriquilla, en dirección a la Ciudad de México, luego de que el conductor del auto, perdiera el control, por el presunto exceso de velocidad en el que transitaba.

Eso ocasionó que el auto diera varias volteretas, llevándose a su paso las jacarandas y finalmente quedando destrozado, metros adelante.

A la zona, arribaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron la muerte de una persona y posteriormente trasladaron al hospital a un sobreviviente, quien se reporta grave.

La zona fue acordonada por elementos policiales, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.