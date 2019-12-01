Rescatan con vida a minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 13:02:33

El Rosario, Sinaloa, 8 de abril del 2026.- El Comando Unificado informó que la mañana de este 8 de abril, a las 10:36 horas, fue rescatado con vida Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, quien permanecía atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa.

Las labores de rescate, coordinadas por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se concretaron tras 14 días de trabajos continuos en el sitio.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo del trabajador ocurrió a las 13:50 horas del martes 7 de abril dentro de la mina.

Tras ser sacado a la superficie, paramédicos realizaron su estabilización inmediata y posteriormente fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, donde recibirá atención médica especializada. Antes de su extracción, Zapata Nájera fue valorado por personal médico dentro de la mina como parte de los protocolos de seguridad.

En el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Comisión Federal de Electricidad, brigadas de Protección Civil de Jalisco y autoridades del estado de Sinaloa.

Las brigadas continúan con las labores en el lugar con el objetivo de localizar al último trabajador que permanece atrapado.