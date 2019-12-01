En 28 estados del país el diésel se vende por encima del precio pactado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 13:17:42

Ciudad de México, a 8 de abril 2026.- El litro de diésel se vende por encima de los 28.30 pesos, que fue el precio acordado en el pacto voluntario entre el Gobierno federal y empresarios del sector gasolinero, de acuerdo con la consultora PetroIntelligence.

Según la investigación de la compañía, en la Ciudad de México el litro se vende en promedio en 28.42 pesos, mientras que en Baja California Sur, Durango y Guanajuato, los precios son de 29.60, 29.51 y 29.03 pesos, respectivamente.

Por otra parte, en Oaxaca, Campeche y Chiapas dicha cantidad de combustible cuesta 29.64, 29.25 y 28.83 pesos en cada caso.

Por el contrario, las únicas entidades que venden el litro de diésel por debajo de lo pactado son Baja California con 27.91 pesos; Tlaxcala con 28.21 y Tamaulipas en 28.26.

En el caso de Chihuahua se mantiene en el límite, con un precio promedio de 28.30 pesos.

En ese sentido, Alejandro Montúfar, director ejecutivo de PetroIntelligence, comentó que los precios al público no han bajado a lo establecido ya que existe un periodo de ajuste en las existencias.