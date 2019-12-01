Volcadura en libramiento Paseo de la República, en Querétaro capital 

Volcadura en libramiento Paseo de la República, en Querétaro capital 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 10:15:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 24 de enero 2026.- Al menos tres personas fueron valoradas por los servicios de emergencias, luego de una aparatosa volcadura, que se registró en carriles centrales de Paseo de la República.

El accidente ocurrió a la altura de Juriquilla, sobre el kilómetro 16, por el aparente exceso de velocidad, lo que ocasionó que el auto perdiera el control, y finalmente quedara llantas arriba.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente se movilizaron los rescatistas, quienes al llegar valoraron a al menos tres personas.

Elementos de la Guardia Nacional, acudieron a tomar conocimiento del accidente, en el cual, posteriormente otros dos vehículos colisionaron, al no percatarse de la volcadura.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden en Uruapan, Michoacán a presunto responsable del homicidio de un comerciante aguacatero
Accidente en la Siglo XXI, deja una mujer muerta y una herida 
En Uruapan, Michoacán detienen a hombre que traía una  motocicleta con reporte de robo 
Harfuch confirma capacitación de miembros de seguridad en EEUU
Más información de la categoria
Uruapan inicia 2026 bajo asedio: Violencia no da tregua pese a despliegue policial
Cae banda ligada al robo de autos en Morelia, Michoacán: detienen a cinco con estupefaciente y vehículo clonado
GPPRD se suma a exigencia de justicia para la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana
FGE de Michoacán sostiene reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Tarímbaro: Funcionamiento del MP y despojo, los temas
Comentarios