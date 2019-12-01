Volcadura en libramiento Paseo de la República, en Querétaro capital 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 10:15:57

Querétaro, Querétaro, a 24 de enero 2026.- Al menos tres personas fueron valoradas por los servicios de emergencias, luego de una aparatosa volcadura, que se registró en carriles centrales de Paseo de la República.

El accidente ocurrió a la altura de Juriquilla, sobre el kilómetro 16, por el aparente exceso de velocidad, lo que ocasionó que el auto perdiera el control, y finalmente quedara llantas arriba.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente se movilizaron los rescatistas, quienes al llegar valoraron a al menos tres personas.

Elementos de la Guardia Nacional, acudieron a tomar conocimiento del accidente, en el cual, posteriormente otros dos vehículos colisionaron, al no percatarse de la volcadura.