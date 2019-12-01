Ultiman a tiros a un joven en Uruapan, Michoacán 

Ultiman a tiros a un joven en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 10:06:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 24 de enero 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles del primer cuadro de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el cruce de las calles Constitución y 16 de Septiembre, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron el cuerpo sin vida de una persona, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaban
lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden en Uruapan, Michoacán a presunto responsable del homicidio de un comerciante aguacatero
Accidente en la Siglo XXI, deja una mujer muerta y una herida 
En Uruapan, Michoacán detienen a hombre que traía una  motocicleta con reporte de robo 
Harfuch confirma capacitación de miembros de seguridad en EEUU
Más información de la categoria
Uruapan inicia 2026 bajo asedio: Violencia no da tregua pese a despliegue policial
Cae banda ligada al robo de autos en Morelia, Michoacán: detienen a cinco con estupefaciente y vehículo clonado
GPPRD se suma a exigencia de justicia para la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana
FGE de Michoacán sostiene reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Tarímbaro: Funcionamiento del MP y despojo, los temas
Comentarios