Ultiman a tiros a un joven en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 10:06:18

Uruapan, Michoacán, a 24 de enero 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles del primer cuadro de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el cruce de las calles Constitución y 16 de Septiembre, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron el cuerpo sin vida de una persona, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaban

lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.