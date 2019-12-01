Un muerto y un lesionado en explosión de una pipa con combustible en Santa Rosa Jáuregui 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 10:00:19

Querétaro, Querétaro, a 24 de enero 2026.- Servicios de emergencias se movilizaron a camino a Pie de Gallo, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en donde se registró la explosión de un auto tanque cargado con combustible.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportó el incendio, por lo que rápidamente al lugar, se aproximaron los rescatistas para brindar los primeros auxilios.

Protección civil, Bomberos de Querétaro, así como paramédicos del CRUM, arribaron al lugar, sin embargo, al llegar, confirmaron la muerte de una persona, por lo que se procedió a dar parte a las autoridades.

Posteriormente estabilizaron a un sobreviviente, un joven de aproximadamente 25 años de edad, quien por las quemaduras graves que presentó, lo trasladaron a un hospital, para continuar con la atención.

La zona fue acordonada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.