Volcadura en la carretera Zitácuaro - Morelia, Michoacan: Camioneta queda destruida y conductor se niega a dar datos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 22:57:57
Zitácuaro, Mich., a 6 de enero de 2026.- La tranquilidad de la tarde del martes se vio sacudida cuando, poco después de las 19:00 horas, se reportó la volcadura de una camioneta Ford Super Duty 350 color blanco en la carretera Zitácuaro–Morelia, justo a la altura de la entrada a Macutzio.

El llamado de auxilio encendió las alarmas y movilizó al Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro, quienes a bordo de la Ambulancia 09 y con dos elementos acudieron de inmediato al lugar de los hechos.

Al arribar, los bomberos confirmaron lo que muchos conductores ya observaban con asombro: la camioneta volcada, daños materiales evidentes y un escenario que hacía pensar en una tragedia mayor. Sin embargo, de manera casi milagrosa, no se reportaron personas lesionadas.

De manera por demás sospechosa, el conductor del vehículo se negó a proporcionar sus generales, aumentando el misterio alrededor del hecho. Hasta ahora, solo se sabe que la unidad cuenta con placas del estado de Michoacán.

Los bomberos finalmente realizaron labores de apoyo y verificación de riesgos, mientras los automovilistas que pasaban por la zona no podían ocultar su sorpresa ante la escena.

Noventa Grados
