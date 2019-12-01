Rifas clandestinas, armas, colombianos y políticos: Gobernador de Jalisco revela el explosivo expediente detrás del asesinato de Alberto Prieto, el transportista acribillado en su Lamborghini 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 19:12:41

Guadalajara, Jal., a 7 de enero de 2026.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que las investigaciones por el asesinato de Alberto Prieto, conocido en el Mercado de Abastos, apuntan a que la víctima no era un empresario legítimo, sino que estaría vinculada a actividades ilícitas actualmente bajo análisis de las autoridades.

De acuerdo con Lemus, los datos preliminares de la Fiscalía indican que Prieto no se desempeñaba como empresario tradicional, sino que presuntamente participaba en operaciones fuera de la ley. “No sé si eso sea ser empresario”, declaró el mandatario estatal al referirse a las actividades atribuidas a la víctima.

Dos líneas principales de investigación

Las autoridades estatales han definido dos líneas de investigación sobre las presuntas actividades criminales de Prieto, una es por rifas y sorteos ilegales en el Mercado de Abastos, donde habría participado en una red vinculada a personas de origen colombiano que también estarían relacionadas con el cobro de créditos informales conocidos como “gota a gota”; la otra es el tráfico y venta de armas, considerada otra hipótesis relevante para esclarecer el móvil del homicidio.

Estas líneas de investigación continúan abiertas y forman parte de los trabajos ministeriales en curso.

Antecedentes penales

El gobernador también confirmó que Alberto Prieto contaba con antecedentes penales, entre ellos la remarcación de un tráiler y señalamientos previos que lo vinculaban con el robo de transporte de carga. Las autoridades revisan ahora si estos antecedentes guardan relación con el ataque armado en el que perdió la vida.

Lemus informó que la investigación se desarrolla en coordinación con instancias federales, entre ellas el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad Federal, con el fin de profundizar en los vínculos financieros y personales de Prieto.

Las autoridades también analizan posibles relaciones con personas del ámbito político o institucional, aunque hasta ahora no se han revelado nombres ni conclusiones definitivas.

El ataque y las víctimas

El asesinato ocurrió durante un ataque armado de gran escala, en el que participaron más de 30 agresores, según datos oficiales. En el hecho también murieron la hija menor de edad de Prieto y uno de sus escoltas, a quienes el gobernador calificó como víctimas inocentes.

En el lugar del ataque fueron recolectados alrededor de 2 mil cartuchos percutidos de distintos calibres, un ataque que fue planeado y ejecutado en absoluta impunidad.

Sin tintes partidistas, afirma el gobernador

El mandatario estatal aseguró que la investigación no tiene fines políticos y que cualquier responsabilidad será sancionada conforme a la ley.“Cualquier responsabilidad será sancionada conforme a la ley, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Federal y el CNI”, reiteró.

La Fiscalía del Estado se mantiene a cargo de la carpeta de investigación y se espera que emita actualizaciones oficiales en las próximas horas y días, conforme avancen los peritajes y el análisis de información.