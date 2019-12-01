Agradece estudiante moreliana apoyo de Alfonso Martínez para obtener primer lugar en la NASA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 19:19:24
Morelia, Michoacán, a 7 de enero de 2026.- La destacada moreliana, Sofía García Chávez, agradeció al Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar su apoyo para participar en el International Air and Space Program, de la NASA y AEXA, ya que este respaldo fue fundamental para vivir la experiencia y ganar el primer lugar de la competencia.

En el despacho del Presidente Municipal, la joven estudiante, acompañada de su mamá, fue recibida por el Alcalde, Alfonso Martínez, para compartir los detalles de esta prueba que se desarrolló en la prestigiosa agencia ubicada en Houston. El reto consistía en resolver el problema de delay de comunicación entre la Tierra y Marte.

Sofía García mencionó que tras competir con personas de otras partes del mundo, la delegación mexicana, integrada por dos jóvenes de Monterrey, uno de Puebla, otro de Monterrey y ella -como la única michoacana- obtuvo el primer lugar.

Al respecto, agradeció el apoyo irrestricto del presidente, Alfonso Martínez Alcázar, pues sin él difícilmente hubiese podido acudir a esta gran vitrina de la ciencia y la tecnología mundial, y poner en alto el nombre de la capital y de México.

Por su parte, el alcalde reconoció que el esfuerzo de Sofía García, es un ejemplo para la juventud y niñez de Morelia, para que crean en sí mismos y logren sus sueños a través del esfuerzo y la disciplina.

Alfonso Martínez, comentó que su logro va a ser compartido por el Gobierno de Morelia a través de los Centros Spot, en donde podrá platicar con las y los chavos sobre su experiencia, convirtiéndose en una referente de morelianos y morelianas brillantes.

