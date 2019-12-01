Menor de 13 años, da a luz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; la madre y el bebé se encuentran delicados

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 7 de enero de 2026.- Una adolescente de 13 años, cuya edad legal figura como 11 debido a que fue registrada dos años después de su nacimiento, dio a luz en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas. Tanto ella como su bebé se encuentran en estado delicado de salud, informaron autoridades.

La menor ingresó al hospital el viernes pasado acompañada de familiares, con un embarazo de 34 semanas. Al momento de su admisión presentaba trabajo de parto activo, además de tos, dificultad respiratoria y una saturación de oxígeno del 76 por ciento, por lo que el personal médico realizó un manejo avanzado de la vía aérea y determinó practicar una cesárea de emergencia ante el riesgo para la madre.

El pasado 3 de enero, la paciente fue trasladada al Hospital de las Culturas, también en San Cristóbal de las Casas, para recibir atención en el área de Terapia Intensiva. Ahí fue diagnosticada con neumonía adquirida en la comunidad y puerperio quirúrgico inmediato. Conforme a los protocolos establecidos, el caso fue notificado al Ministerio Público al tratarse de una menor de edad.

Actualmente, la adolescente permanece en el área de Medicina Interna del Hospital de las Culturas. Ya fue retirada de la ventilación mecánica, continúa bajo tratamiento por neumonía adquirida en la comunidad y su condición médica sigue siendo delicada.

En tanto, el recién nacido, de sexo masculino, con una edad gestacional estimada en 33.3 semanas mediante el método de Capurro y con peso adecuado para su edad, permanece hospitalizado en el Hospital de la Mujer. Su estado de salud es delicado y requiere suministro de oxígeno a flujo libre.