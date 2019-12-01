En Tangancícuaro, Michoacán: Desactivan red de videovigilancia de grupo delincuencial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 19:40:21

Tangancícuaro, Michoacán, a 7 de enero de 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por la Guardia Civil, en coordinación con militares, policías municipales y comunales, se logró desactivar una red de videovigilancia utilizada por el crimen organizado, instalada en la carretera Los Reyes-Jacona.

Sobre el particular se informó que los oficiales fueron alertados sobre la instalación de varias cámaras “parasito” las cuales estaban colocadas en varias construcciones abandonadas a la altura de la comunidad de Tarecuato.

Las cámaras de vigilancia apuntaban a distintos puntos de la rúa en mención, por lo que fueron desactivadas,

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones correspondientes.