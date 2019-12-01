Detienen a pareja por tentativa de feminicidio en contra de una menor de 4 años en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

Detienen a pareja por tentativa de feminicidio en contra de una menor de 4 años en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 20:52:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a 7 de enero de 2026.- Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvieron en el Istmo de Tehuantepec a un hombre y una mujer, señalados como probables responsables del delito de tentativa de feminicidio en agravio de una niña de cuatro años de edad.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones en el municipio de Juchitán de Zaragoza, como resultado de una indagatoria ministerial desarrollada con enfoque de género. Las personas detenidas fueron identificadas como G.M.S.L. y J.V.M.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2025, cuando la menor se encontraba afuera de su vivienda. En ese momento, la pareja se habría acercado a la niña y, presuntamente, le ofreció dinero para que los acompañara. Posteriormente, fue trasladada a bordo de una motocicleta hacia un área despoblada de la región.

El expediente señala que, una vez en el lugar, la menor fue agredida físicamente y sufrió un intento de estrangulamiento, lo que provocó que perdiera el conocimiento. Sin embargo, fue localizada con vida, lo que permitió la intervención oportuna de personal médico y de las autoridades competentes.

La Vicefiscalía Regional del Istmo tomó conocimiento del caso y activó los protocolos de atención y protección a niñas, niños y adolescentes. Tras la integración de pruebas y la obtención de testimonios, un juez de control libró la orden judicial que permitió la detención de los imputados el pasado 7 de enero de 2026.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que se definirá su situación jurídica y la posible vinculación a proceso por el delito de tentativa de feminicidio agravado.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que el caso se atiende conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de asegurar que este tipo de agresiones no queden impunes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Uno de los más buscados de Michoacán reaparece y desafía al Gobierno: A nombre de limoneros dirige mensaje a Sheinbaum y Harfuch sobre la pobreza en el campo
Cierran carretera a Monclova por fuga en ducto de PEMEX en Escobedo, Nuevo León
Menor de 2 años, pierde la vida a manos de su padrastro en Chilpancingo, Guerrero; su madre también fue detenida
Perro causa alarma en el fraccionamiento Albereda de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; paseaba con una extremidad de humano en el hocico
Más información de la categoria
Uno de los más buscados de Michoacán reaparece y desafía al Gobierno: A nombre de limoneros dirige mensaje a Sheinbaum y Harfuch sobre la pobreza en el campo
Segunda muerte dentro de cuartel de la GN: Una agente es hallada sin vida y con un disparo en instalaciones de Acapulco
Se esperan lluvias, heladas y caída de nieve por el frente frío número 27 en el norte del país
En Tangancícuaro, Michoacán: Desactivan red de videovigilancia de grupo delincuencial
Comentarios