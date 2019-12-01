Dan 50 años de prisión a responsables del homicidio de una pareja en la colonia Ilustres Novohispanos de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 7 de enero de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de José Saúl R. El Cheche, y Gerardo Daniel N., El Chilango, responsables del homicidio de una pareja ocurrido en la colonia Ilustres Novohispanos de esta capital.

Sobre el particular se informó que en el Juicio Oral, el agente del Ministerio Público demostró que el 1 de abril de 2022, Camila Yunuen M. y Luis Armando R. fueron sorprendidos al interior de un predio ubicado en la calle Blas de Bustamante, cuando los sentenciados, acompañados de otro individuo y a bordo de una motocicleta, ingresaron y abrieron fuego de manera directa, privándolos de la vida.

Tras perpetrar el doble homicidio, los agresores huyeron del lugar. Sin embargo, la intervención inmediata de personal pericial permitió recabar indicios clave, que posteriormente fueron fortalecidos mediante un minucioso trabajo por parte de la Fiscalía Especializada de Feminicidios que permitió establecer la identidad y participación de los responsables, quienes fueron detenidos mediante una orden de aprehensión y posteriormente vinculados a proceso.

Con las pruebas desahogadas en juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio en su contra y los sentenció a 50 años de prisión, así como al pago por concepto de la reparación del daño.