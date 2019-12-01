Dan 50 años de prisión a responsables del homicidio de una pareja en la colonia Ilustres Novohispanos de Morelia, Michoacán

Dan 50 años de prisión a responsables del homicidio de una pareja en la colonia Ilustres Novohispanos de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 20:40:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 7 de enero de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de José Saúl R. El Cheche, y Gerardo Daniel N., El Chilango, responsables del homicidio de una pareja ocurrido en la colonia Ilustres Novohispanos de esta capital.

Sobre el particular se informó que en el Juicio Oral, el agente del Ministerio Público demostró que el 1 de abril de 2022, Camila Yunuen M. y Luis Armando R. fueron sorprendidos al interior de un predio ubicado en la calle Blas de Bustamante, cuando los sentenciados, acompañados de otro individuo y a bordo de una motocicleta, ingresaron y abrieron fuego de manera directa, privándolos de la vida.

Tras perpetrar el doble homicidio, los agresores huyeron del lugar. Sin embargo, la intervención inmediata de personal pericial permitió recabar indicios clave, que posteriormente fueron fortalecidos mediante un minucioso trabajo por parte de la Fiscalía Especializada de Feminicidios que permitió establecer la identidad y participación de los responsables, quienes fueron detenidos mediante una orden de aprehensión y posteriormente vinculados a proceso.

Con las pruebas desahogadas en juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio en su contra y los sentenció a 50 años de prisión, así como al pago por concepto de la reparación del daño.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Uno de los más buscados de Michoacán reaparece y desafía al Gobierno: A nombre de limoneros dirige mensaje a Sheinbaum y Harfuch sobre la pobreza en el campo
Cierran carretera a Monclova por fuga en ducto de PEMEX en Escobedo, Nuevo León
Menor de 2 años, pierde la vida a manos de su padrastro en Chilpancingo, Guerrero; su madre también fue detenida
Perro causa alarma en el fraccionamiento Albereda de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; paseaba con una extremidad de humano en el hocico
Más información de la categoria
Uno de los más buscados de Michoacán reaparece y desafía al Gobierno: A nombre de limoneros dirige mensaje a Sheinbaum y Harfuch sobre la pobreza en el campo
Segunda muerte dentro de cuartel de la GN: Una agente es hallada sin vida y con un disparo en instalaciones de Acapulco
Se esperan lluvias, heladas y caída de nieve por el frente frío número 27 en el norte del país
En Tangancícuaro, Michoacán: Desactivan red de videovigilancia de grupo delincuencial
Comentarios