Hijo quita la vida a su madre en la colonia Conquistadores de Saltillo, Coahuila

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 20:20:09

Saltillo, Coahuila, a 7 de enero de 2026.- El fallecimiento de una mujer adulta mayor, presuntamente a manos de su propio hijo, generó consternación entre vecinos de la colonia Conquistadores, ubicada al oriente de Saltillo, Coahuila, lo que motivó la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.

El suceso ocurrió la mañana de este miércoles en la intersección de las calles Pedro Gentil y Cristóbal Pereas. De acuerdo con testimonios, habitantes del sector escucharon gritos provenientes del domicilio y de inmediato solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Paramédicos acudieron al lugar, pero al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El presunto agresor fue identificado como José Salvador, de 48 años, quien habría atacado a su madre mientras se encontraba, aparentemente, bajo los efectos de sustancias tóxicas.

La mujer, identificada como María Esther, tenía 68 años de edad.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense para las investigaciones de ley.