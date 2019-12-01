Hijo quita la vida a su madre en la colonia Conquistadores de Saltillo, Coahuila

Hijo quita la vida a su madre en la colonia Conquistadores de Saltillo, Coahuila
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 20:20:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Saltillo, Coahuila, a 7 de enero de 2026.- El fallecimiento de una mujer adulta mayor, presuntamente a manos de su propio hijo, generó consternación entre vecinos de la colonia Conquistadores, ubicada al oriente de Saltillo, Coahuila, lo que motivó la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.

El suceso ocurrió la mañana de este miércoles en la intersección de las calles Pedro Gentil y Cristóbal Pereas. De acuerdo con testimonios, habitantes del sector escucharon gritos provenientes del domicilio y de inmediato solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Paramédicos acudieron al lugar, pero al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El presunto agresor fue identificado como José Salvador, de 48 años, quien habría atacado a su madre mientras se encontraba, aparentemente, bajo los efectos de sustancias tóxicas.

La mujer, identificada como María Esther, tenía 68 años de edad.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense para las investigaciones de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Uno de los más buscados de Michoacán reaparece y desafía al Gobierno: A nombre de limoneros dirige mensaje a Sheinbaum y Harfuch sobre la pobreza en el campo
Cierran carretera a Monclova por fuga en ducto de PEMEX en Escobedo, Nuevo León
Menor de 2 años, pierde la vida a manos de su padrastro en Chilpancingo, Guerrero; su madre también fue detenida
Perro causa alarma en el fraccionamiento Albereda de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; paseaba con una extremidad de humano en el hocico
Más información de la categoria
Uno de los más buscados de Michoacán reaparece y desafía al Gobierno: A nombre de limoneros dirige mensaje a Sheinbaum y Harfuch sobre la pobreza en el campo
Segunda muerte dentro de cuartel de la GN: Una agente es hallada sin vida y con un disparo en instalaciones de Acapulco
Se esperan lluvias, heladas y caída de nieve por el frente frío número 27 en el norte del país
En Tangancícuaro, Michoacán: Desactivan red de videovigilancia de grupo delincuencial
Comentarios