Volcadura en la carretera Morelia-Pátzcuaro a la altura de la tenencia de Tiripetío, deja una persona con lesiones menores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 22:55:32

Morelia, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.- Una volcadura registrada la tarde de este domingo sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro dejó como saldo a una persona con heridas menores, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

El incidente ocurrió a la altura de la tenencia de Tiripetío, en el kilómetro 24 de dicha vialidad, donde automovilistas alertaron al número de emergencias sobre un vehículo volcado y la posible presencia de personas lesionadas.

En respuesta, elementos de Protección Civil Estatal se movilizaron al sitio y, tras su arribo, localizaron la unidad siniestrada. Al valorar al conductor, confirmaron que únicamente presentaba lesiones leves, por lo que permaneció en el lugar sin requerir atención hospitalaria.

Por su parte, personal de Tránsito llevó a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del percance, además de coordinar el retiro del vehículo, que fue trasladado al corralón.