Fallece ahogado turista de la CDMX en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 20:15:27

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.- Un turista proveniente de la Ciudad de México, perdió la vida luego de que fuera arrastrado por la corriente en Playa Jardín en esta municipalidad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que frente a la enrramada La San Marqueña, un hombre había sido arrastrado por la corriente.

Al sitio acudió personal de Protección Civil quienes indicaron la búsqueda y posteriormente ligaron sacar al hombre que perdió la vida.

Hechos de los que tomó conocimiento la FGE para los efectos de ley.