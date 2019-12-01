Se incendia vivienda en la colonia Las Palmas de Zitácuaro, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 22:02:20

Zitácuaro, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda en la colonia Las Palmas de esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Francisco Serrato de la referida colonia, se estaba quemando un inmueble.

Al sitio acudieron bomberos municipales quienes se encargaron de sofocar la conflagración de una propiedad de tres niveles.

Una vez controlado el siniestro se confirmó que solo hubo daños materiales.