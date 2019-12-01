Se unen Honduras y EU en contra de los grupos delictivos que afectan a América Latina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 23:04:10

Tegucigalpa, Honduras, a 22 dde marzo de 2026.- Honduras dio un paso hacia una mayor cooperación internacional en materia de seguridad al acordar acciones conjuntas con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. El compromiso se concretó tras un encuentro de alto nivel entre autoridades de ambos países en la capital hondureña.

La reunión se llevó a cabo entre la enviada especial de Washington, Kristi Noem, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, quienes dialogaron sobre estrategias de seguridad, migración y cooperación regional en la Casa Presidencial de Tegucigalpa.

Este acercamiento ocurre semanas después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara a inicios de marzo una alianza con varios países latinoamericanos con el objetivo de combatir de manera frontal a los cárteles de la droga. La iniciativa, presentada durante una cumbre en Florida, busca reforzar la coordinación internacional para debilitar a estas organizaciones criminales.

En el contexto hondureño, la violencia sigue siendo un desafío significativo. Grupos como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 mantienen una fuerte presencia en el país, siendo señalados como responsables de gran parte de los homicidios y actividades vinculadas al narcotráfico. Ambas organizaciones han sido catalogadas como terroristas por el gobierno estadounidense.

Tras el encuentro, Asfura destacó la disposición de ambas naciones para trabajar de manera coordinada en temas clave que impulsen el desarrollo y la seguridad en la región. Sin embargo, durante su mensaje no se permitió la participación de la prensa, mientras que Noem se retiró sin emitir declaraciones.

Por su parte, el ministro de Seguridad hondureño, Gerson Velásquez, aseguró que el país buscará fortalecer la colaboración con agencias federales estadounidenses, con el fin de mejorar la eficacia en el combate al crimen.

De acuerdo con información oficial, las conversaciones incluyeron puntos estratégicos dentro del plan denominado “Escudo de las Américas”, enfocado en reforzar la ciberseguridad, intensificar la lucha contra el narcotráfico y robustecer las capacidades de las fuerzas de seguridad hondureñas mediante asistencia técnica especializada.