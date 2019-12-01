Emite EU una alerta global para que sus ciudadanos extremen precauciones durante sus viajes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 23:43:33

Washington, Estados Unidos, a 22 de marzo de 2026.- Ante un panorama internacional marcado por riesgos de seguridad, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta global dirigida a sus ciudadanos, en la que recomienda extremar precauciones durante sus viajes, especialmente en regiones como el Medio Oriente.

A través de un comunicado oficial, el Departamento de Estado de Estados Unidos exhortó a los estadounidenses que se encuentran fuera de su país a mantenerse atentos a las indicaciones emitidas por embajadas y consulados, con el fin de reducir riesgos ante posibles situaciones de inseguridad.

La dependencia también advirtió que eventuales cierres del espacio aéreo en distintas regiones podrían generar afectaciones en los itinerarios de viaje, por lo que recomendó prever posibles cambios o cancelaciones.

Asimismo, recordó que instalaciones diplomáticas estadounidenses han sido blanco de ataques en diversas partes del mundo, no únicamente en el Medio Oriente, lo que incrementa la necesidad de adoptar medidas preventivas.

En el mismo sentido, se alertó sobre la posibilidad de que grupos vinculados o simpatizantes de Irán puedan dirigir acciones contra intereses de Estados Unidos o sitios relacionados con ciudadanos estadounidenses en distintos países.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a revisar de manera constante las alertas de viaje antes de trasladarse a cualquier destino internacional, como una medida clave para garantizar la seguridad personal.