Incendio en Xochimilco deja casi 8 hectáreas afectadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 22:38:40

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2026.- Un incendio forestal registrado en la zona sur de la Ciudad de México dejó daños considerables en un área de valor ambiental en la alcaldía Xochimilco, donde cerca de ocho hectáreas de vegetación resultaron afectadas.

El siniestro ocurrió la tarde del pasado 21 de marzo en el paraje conocido como Ciénega Grande, lo que generó la movilización de diversas brigadas especializadas para evitar su propagación.

En las labores de control y extinción participaron equipos de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, así como del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, quienes encabezaron el operativo para sofocar las llamas.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la capital, un total de 42 combatientes se desplegaron en la zona, apoyados con pipas de agua y unidades especializadas. Tras aproximadamente dos horas de intensos trabajos, el incendio logró ser controlado, aunque su extinción total se concretó dos horas más tarde.

El fuego consumió alrededor de 7.95 hectáreas de vegetación tipo tule, característica de este ecosistema, lo que representa un impacto ambiental relevante para la zona.

Hasta ahora, las causas que originaron el incendio no han sido determinadas. Autoridades ambientales hicieron un llamado a la población para evitar el uso de fuego en áreas de conservación y reportar de manera inmediata cualquier indicio de incendio, con el fin de prevenir daños mayores.