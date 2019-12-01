Exfuncionario del sector educativo es condenado a 60 años de prisión por abuso a una adolescente

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2026. — La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de un exservidor público del sector educativo, declarado culpable del delito de violación equiparada agravada cometido en perjuicio de una adolescente.

De acuerdo con la información oficial, los hechos fueron investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), instancia que logró acreditar la responsabilidad penal de Omar “N”, quien durante el ejercicio de su cargo dentro del ámbito educativo ejecutó actos sexuales en contra de la víctima en al menos cinco ocasiones.

La investigación se inició en septiembre de 2015, dando paso a un proceso penal que culminó con la sentencia dictada por la autoridad judicial, luego de que la FGR presentara pruebas consideradas contundentes para demostrar la comisión del delito.

Además de la pena privativa de libertad, el juez ordenó la suspensión del ejercicio profesional del sentenciado, así como la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la condena. También se estableció la reparación integral del daño, que incluirá una indemnización por los daños físicos y morales ocasionados a la víctima.

El monto de dicha reparación será determinado en la etapa de ejecución de la sentencia, conforme a lo establecido por la autoridad judicial.